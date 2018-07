Napoli, abusa di due bambine mentre è ai domiciliari: arrestato un 43enne

Mentre era agli arresti domiciliari per scontare una pena per abusi sessuali, avrebbe commesso ripetute violenze su due bambine di 11 e 12 anni. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato un 43enne di Qualiano, nel Napoletano. I fatti sono accaduti nel mese di maggio. Le indagini sono state avviate a seguito delle denunce sporte dalle madri delle vittime.

Le mamme delle piccole hanno raccontato alle forze dell'ordine diversi episodi di abusi subiti dalle figlie, in seguito ai quali i militari hanno eseguito per il 43enne l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le minori, ascoltate negli uffici giudiziari in audizione protetta, hanno confermato i racconti delle madri, aggiungendo particolari inquietanti.



"Particolarmente allarmante è apparso agli inquirenti - scrive in una nota il procuratore aggiunto Carmine Renzulli - l'apporto narrativo delle parti lese che delineava il ripetersi sistematico di violenze con le quali le minori erano costrette a subire atti sessuali in più occasioni, approfittando dell'inferiorità psichica delle piccole vittime".