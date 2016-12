Napoli, agguato nella notte: 30enne ferito a colpi di pistola

Un uomo di 30 anni, Nunzio Montesano, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito nella notte in un agguato a Caivano (Napoli). L'uomo, residente a Scampia, è stato raggiunto da quattro colpi d'arma da fuoco esplosi da una persona che, con il volto coperto, era a bordo di una moto con un complice. Il ferito è stato trasportato in un ospedale e non è in pericolo di vita. Sul fatto indagano i carabinieri.