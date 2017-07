Napoli, agguato a ex pentito: 15enne ferito per sbaglio dagli spari

Un giovane di 15 anni, G. V., è stato ferito alla natica sinistra da un colpo d'arma da fuoco sparato durante un agguato a Napoli contro un ex collaboratore di giustizia. E' successo in piazza Tafuri, nella zona di Marianella . Il giovane è stato soccorso e trasportato nell'ospedale San Giovanni Bosco. Le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Sull'accaduto indagano i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Vomero.

L'ex collaboratore di giustizia, un uomo di 41 anni, stava passando a piedi in piazza Tafuri, quando due persone, in sella a uno scooter, sono entrate in azione e gli hanno sparato contro un colpo di pistola. Il proiettile, però, ha mancato l'obiettivo e ha colpito il giovane, che stava giocando a pallone con degli amici. L'ex pentito, illeso, è fuggito nella stazione dei carabinieri di Marianella.



In caserma, i carabinieri hanno interrogato l'ex pentito e alcuni testimoni. I militari hanno anche acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per recuperare quante più informazioni possibili e identificare i due sicari. Secondo i primi rilievi, i due avrebbero utilizzato una pistola semiautomatica. Dopo il fallito attentato si sono dati subito alla fuga e non hanno minimamente accennato a tornare in azione. Tanta la paura tra la gente presente in quel momento nella piazza.