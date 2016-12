Napoli, accoltellato un 14enne

Un ragazzo di 14 anni di origini romene è stato ferito con una coltellata al petto a Napoli ed è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Loreto Mare del capoluogo campano. Il giovane, che non è in pericolo di vita, ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito da alcuni giovani che volevano derubarlo. Sul caso indaga la polizia.