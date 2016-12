Napoli, accoltella la moglie durante una lite: arrestato 54enne

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, dopo aver accoltellato sette volte la moglie con una lama da 30 centimetri, durante l'ennesima lite. E' successo a Napoli. La donna è ricoverata con prognosi riservata, ma secondo i medici non è in pericolo di vita. Le sue grida hanno provocato l'intervento del figlio, che era in casa, e dei vicini, che hanno chiamato i carabinieri.