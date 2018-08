Napoli, abusi su minori in un centro per ragazzi autistici: un arresto

Un fisioterapista di 54 anni è stato arrestato in flagranza per abusi su minori all'interno di un centro di riabilitazione per bimbi autistici a Posillipo (Napoli). Le indagini della polizia sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla madre di una bambina e hanno portato alla scoperta di un altro caso di abusi sessuali. Con una terza ragazzina l'uomo avrebbe scattato foto pedopornografiche .

La madre della bambina che ha sporto denuncia si è insospettita dopo aver notato alcuni atteggiamenti insoliti della figlia. Gli investigatori, d'intesa con la Procura, hanno piazzato telecamere nascoste nei locali dove il fisioterapista della struttura incontrava le piccole pazienti. Secondo quanto emerso dalle indagini l'uomo era solito palpeggiare le bambine e a una delle sue pazienti ha scattato una foto pedopornografica che è stata sequestrata dagli inquirenti.



L'uomo interrogato dal pm Cristina Ribera ha respinto tutte le accuse. Ha sostenuto inoltre che la foto era stata scattata per ragioni di lavoro e doveva essere mostrata ad altri medici che hanno in cura la bambina. Alla luce degli elementi raccolti la Procura ha fatto scattare ugualmente il fermo che è stato convalidato dal gip: il 54enne si trova ora ai domiciliari. Ulteriori indagini sono in corso per ricostruire tutti gli aspetti della vicenda. La struttura non è coinvolta nell'inchiesta.