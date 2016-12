07:54 - La polizia di Napoli ha eseguito nove ordinanze di custodia cautelare in carcere per cinque omicidi compiuti tra il 1999 e il 2006. Gli omicidi furono commessi nell'ambito dello scontro tra affiliati ai clan di camorra Di Biasi e Russo, egemoni nei quartieri spagnoli nel centro storico del capoluogo campano, per il controllo degli affari illeciti nell'area centrale della città.