Napoli, 56enne travolta e uccisa da un pirata della strada

Una 56enne ucraina è morta investita da un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. E' accaduto a Nola (Napoli). Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri è emerso che la donna era stata travolta da una utilitaria bianca e sbalzata contro un palo a bordo strada mentre usciva in bicicletta da una azienda agricola insieme al marito coetaneo e connazionale.

Dopo l'urto il conducente si è dato alla fuga in direzione di Cimitile. Sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare l'autore del reato.