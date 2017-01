Napoli, 46enne morto dopo febbre alta: non è meningite

La vittima si chiamava Salvatore Arvore e da diversi giorni aveva febbre che però teneva sotto controlli coi farmaci. Giovedì sera la febbre è però tornata altissima per questo i familiari avevano deciso di chiamare un'ambulanza. All'arrivo dei paramedici, però, Arvore era già morto. La moglie, in stato di shock, è stata ricoverata.



"La Asl Napoli 1 Centro - si legge in una nota - dopo aver svolto accertamenti presso il medico curante che ha certificato la morte del paziente per fibrillazione ventricolare in soggetto già cardiopatico nonchè presso il 118 che ha certificato il decesso, comunica che l'accadimento del 29/12/2016 alle 21 non può essere collegato a decesso per malattia infettiva da meningococco".