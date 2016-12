Napoli, 37enne ucraina partorisce e tenta di gettare il bebè nella spazzatura: fermata, salvato il bimbo

Una 37enne ucraina è stata fermata dalla polizia a Napoli mentre s tava per buttare in un cassonetto un sacchetto con il bambino che aveva appena partorito. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati gli agenti, insospettiti da alcune macchie di sangue. Mamma e bimbo, chiamato Nicola, sono stati ricoverati all'ospedale Loreto Mare e stanno bene. "La donna ci aveva detto che il piccolo era morto", hanno raccontato gli agenti.

Quando i poliziotti hanno chiesto alla donna di cosa si trattasse, lei ha spiegato che era solo spazzatura e che stava per gettarla nel cassonetto. Ma le macchie, anche sui vestiti della 37enne, hanno spinto gli agenti a esaminare il contenuto del sacchetto, scoprendo il neonato. Il piccolo è stato tratto in salvo e trasferito in ospedale. Anche la mamma, accusata di tentato omicidio, è poi stata ricoverata. Le condizioni di entrambi sono buone.



"La signora ci ha detto che il piccolo era morto" - "La signora ci ha raccontato che nella busta c'era il bambino morto. Noi però abbiamo controllato e il bambino era vivo", ha raccontato il poliziotto Riccardo Majone, intervenuto per evitare che la donna gettasse il sacchetto contenente il bebè. "Il piccolo era coperto di panni e quasi soffocava e non riuscendo a respirare, si agitava - ha proseguito -. Quando abbiamo tolto gli indumenti ci siamo accorti che era vivo. E' una bella sensazione salvare un bambino".