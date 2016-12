Napoli, 35enne ucciso in strada fu vittima di pestaggio un mese fa

Sarebbe stato vittima di un pestaggio avvenuto circa un mese fa Giuseppe Matino, il pasticciere di 35 anni ucciso all'alba con due colpi di pistola in un agguato scattato in via Casanova, a Napoli. E' quanto emerge dalle indagini condotte dai carabinieri. L'aggressione, secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma, non sarebbe però mai stata denunciata. Ancora oscuro il movente del delitto.