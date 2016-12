Napoli, 31enne ucciso a coltellate

Un uomo di 31 anni è stato ucciso a coltellate a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il cadavere di Vincenzo Cappiello è stato ritrovato in un box auto. Fermato un 45enne, che abita non lontano dal luogo dove è avvenuto l'omicidio. La vittima, secondo gli investigatori, conosceva l'assassino. I due avrebbero raggiunto il box dove è scoppiata una lite forse per questioni economiche.