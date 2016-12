Napoli, 29enne ferito da rapinatori

Un giovane operaio incensurato di 29 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli dopo essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco da due rapinatori che gli hanno portato via lo scooter. E' accaduto nella notte in calata Capodichino. Dopo la rapina, il 29enne si è messo alla ricerca dei due malviventi: quando ha incrociato i rapinatori questi hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, ferendolo.