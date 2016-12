Napoli, 26enne ferito alla testa da un proiettile: è ricoverato in fin di vita

12:21 - Un polacco di 26 anni, Giorgi Gorgadze, è giunto nella notte nell'ospedale Loreto Mare di Napoli ferito alla testa da un proiettile. Le sue condizioni sono disperate. A chiamare i soccorsi è stata la convivente: la donna ha raccontato che il giovane si trovava sul divano di casa, nel quartiere Forcella, quando è stato ferito. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella che il 26enne sia stato vittima di un colpo di pistola vagante.

Alcuni bossoli di pistola sono stati infatti trovati dalla polizia nel vicolo Zite di Forcella, a Napoli, sul quale si affaccia il palazzo in cui abita Giorgi Gorgadze. Secondo la versione dei fatti riferita in un italiano approssimativo dalla convivente del giovane (originaria della Georgia), il 26enne sarebbe stato raggiunto dal colpo mentre era seduto sul divano della loro abitazione al quarto piano.



Le condizioni del giovane, ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale Loreto Mare, sono molto gravi. Malgrado tutte le ipotesi rimangano ancora in piedi, sembra prendere forza quella che vede il ragazzo vittima di un colpo di pistola vagante.