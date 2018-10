Napoli, 21enne ucciso con una coltellata al petto: caccia al killer

Un 21enne, Raffaele Perinelli, incensurato, è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli per una ferita da coltello al petto. Il giovane, residente in periferia nel quartiere Miano, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale da uno sconosciuto che si è dileguato prima di poter essere identificato. Perinelli è morto poco dopo. I carabinieri hanno avviato indagini per accertare come e dove sia avvenuto il ferimento mortale.