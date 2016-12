Napoli, 19enne travolto e ucciso

16:54 - Un giovane di 19 anni, Fabio Fedele, è stato travolto e ucciso da un'auto. L'incidente mortale è avvenuto a Varcaturo, alla periferia di Giugliano (Napoli). La vittima è stata soccorsa dal conducente del veicolo e poi trasportata all'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli dove è deceduta per le gravi lesioni riportate. L'investitore, un 24enne residente in provincia di Napoli, è stato denunciato per omicidio colposo.