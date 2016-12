Napoli, 19enne senza patente investe e uccide nonnina sulle strisce: si costituisce

Senza patente, alla guida dell'auto del marito, travolge e uccide una 83enne che stava attraversando sulle strisce. E dopo l'impatto, invece che prestar soccorso, si dà alla fuga a piedi. Protagonista di questa tragica vicenda una 19enne che guidava senza licenza per le strade di Napoli. La giovane, dopo il fatto, ha preso il figlio dall'auto ed è fuggita. Si è presentata poi al comando dei vigili, che l'avevano identificata, ed è stata denunciata per omicidio stradale.

L'anziana investita, soccorsa dai passanti, era stata ricoverata con prognosi riservata in ospedale, ma non era riuscita a superare la notte. La pirata della strada si è presentata l'indomani negli uffici della Polizia municipale, dove si indagava per risalire al responsabile dell'incidente, ed è stata denunciata con l'accusa di omicidio stradale.



Gli agenti dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, nel frattempo, erano riusciti a identificarla grazie all'auto, una Fiat Panda di proprietà del marito. La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro dell'automobile.