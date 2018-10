Napoli, 17enne malata di cancro bullizzata e picchiata a scuola

L’episodio che ha fatto allarmare i genitori della ragazza risale al 27 settembre, quando Alessia è stata ricoverata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. I familiari riferiscono anche di una precedente aggressione risoltasi grazie all’intervento di alcuni docenti. Tutto riportato nella denuncia depositata dal padre della giovane alla polizia e trasmessa anche agli uffici del Provveditorato scolastico della Campania. Oltre venti pagine di documentazione che comprendono i referti medici della frattura di un dito della mano sinistra oltre a numerose ecchimosi in varie parti del corpo. Nella denuncia viene anche messo in evidenza lo stato di salute particolarmente delicato della ragazza che soffre di una grave forma di melanoma. "Abbiamo cercato di colloquiare con il personale scolastico edirigenziale per cercare soluzioni - si legge nei documenti - ma senza risultati". Di diverso parere il preside, Antonio De Michele: "Non è assolutamente vero che la scuola non abbia fatto nulla e ribadisco la mia disponibilità e di tutto il personale docente, si tratta di una situazione da affrontare con attenzione e sensibilità".