Napoli, 17enne accoltellato da un coetaneo: è grave in ospedale

13:32 - Un 17enne è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato nel centro di Napoli da un ragazzo di 16 anni. Altri due minorenni, che avrebbero agito in concorso con lui tra la folla, sono irreperibili e la polizia li sta cercando. Il 16enne è accusato di tentativo di omicidio. Il ferito è in prognosi riservata.

Un contributo a identificare l'aggressore è stato dato, dicono alla Questura, anche dalle indagini svolte sul web, grazie a un social network dove sono state inserite alcune foto.