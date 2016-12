Un ragazzo di 16 anni è stato ferito durante una rapina a Napoli. E' accaduto sabato sera nel quartiere Vomero. Il minorenne era in compagnia di un amico quando è stato affrontato da due giovani, col volto scoperto e armati di coltello, che gli hanno intimato di consegnare loro lo smartphone colpendolo alla mano sinistra e al gomito destro. Sono poi fuggiti. Il ragazzo, soccorso e medicato in ospedale, guarirà in 7 giorni.