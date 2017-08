Napoli, 15enne ferito in un agguato di camorra: fermati i presunti sicari

Avevano tentato di uccidere un collaboratore di giustizia, finendo invece per ferire un ragazzino che non c’entrava nulla con questa storia. La polizia ha fermato i due presunti sicari che avevano teso un’imboscata a un pentito, ex affiliato al clan del Lo Russo, in piazza Tafuri, a Marianella (Napoli). Non emergono per il momento molti dettagli sull'identità dei sicari; entrambi pregiudicati, sono ritenuti vicini al clan camorristico. Si attende ora l’interrogatorio del gip che deciderà se convalidare il fermo, facendo scattare l’arresto.