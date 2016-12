Napoli, 13enne picchia un'insegnante: voleva andarsene durante la lezione

Un alunno di 13 anni aggredisce l'insegnante rea di non avergli concesso la possibilità di uscire dall'aula nell'orario di lezione. E' accaduto in un istituto di Rovigliano a Torre Annunziata (Napoli). Alla donna, che si è fatta curare in ospedale, sono stati diagnosticati un trauma cranico e alcune contusioni con una prognosi di 5 giorni. Il ragazzo, non imputabile, è stato segnalato dai carabinieri al Tribunale per i minorenni.