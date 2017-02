Napoli, 11enne muore in ospedale: aperta un'inchiesta

Sembrava un banale mal di pancia, quello che lo affliggeva dalla mattina e che gli aveva fatto saltare la scuola. Invece, nel pomeriggio le sue condizioni sono peggiorate e, alla fine, dopo essere stato al pronto soccorso dell'ospedale di Caserta e poi al Secondo Policlinico di Napoli, si è spento. E' al momento inspiegabile la tragedia che ha colpito l'undicenne Adriano De Lucia, di San Felice a Cancello (Ce). Per questo sua madre ha sporto denuncia e con il sequestro delle cartelle cliniche è stata avviata un'inchiesta che dovrà far luce sul decesso.

La procura di Napoli, intanto, ha chiesto l'autopsia del bambino. C'è da accertare se la morte sia stata una tragica fatalità o un caso di malasanità. Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da Il Mattino, Adriano è arrivato in ambulanza al Pronto soccorso del Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, accusando forti dolori addominali.



Qui avrebbero diagnosticato un picco glicemico molto alto e, una volta stabilizzato, il paziente è stato trasferito a Napoli. Dopo l'arrivo al centro diabetologico, la situazione è però peggiorata: Adriano è stato trasferito in Rianimazione in coma, ma non ha superato la notte. Secondo i parenti era un ragazzino in buona salute, che non soffriva di alcuna patologia.