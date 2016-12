Napoli, 11 pastori tedeschi trovati chiusi in gabbia: proprietario denunciato per maltrattamento

A Torre Annunziata, a sud di Napoli, undici pastori tedeschi di 30-40 chili sono stati ritrovati chiusi in gabbie anguste e troppo piccole per ospitarli. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha inoltre trovato i cani in stato di denutrizione, e sotto effetto di sostanze psicotrope calmanti ed estremamente dannose. Il proprietario del terreno dove sorgeva questo "canile" è stato denunciato a piede libero per maltrattamento di animali.