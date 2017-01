Muore in Pronto soccorso Benevento, famiglia: abbandonato su barella

Era ricoverato da venerdì al Pronto soccorso dell'ospedale di Benevento dove, dicono i familiari, sarebbe rimasto su una barella fino ad oggi, quando i parenti lo hanno trovato morto. La vittima, Rocco Laudato, 50 anni, che aveva avuto un malore, non sarebbe stato portato in reparto per mancanza di posti letto. La moglie ha presentato un esposto in Questura dicendo che è stato lasciato sulla lettiga in precarie condizioni, senza nemmeno una coperta.