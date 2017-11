Muore in ospedale a Napoli, la Procura indaga per omicidio colposo

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo per la morte di Antonio Scafuri , che ha atteso per ore in codice rosso all' ospedale Loreto Mare prima di essere sottoposto a un esame diagnostico. Gli inquirenti acquisiranno la cartella clinica del giovane e sentiranno alcuni testimoni per poi procedere all'autopsia.

L'esame medico sarà svolto in settimana. Con l'affidamento dell'incarico al consulente medico legale per l'autopsia saranno contestualmente emessi gli avvisi di garanzia nei confronti degli indagati.



Direttore Asl: "Voglio una battaglia di verità" - "Da stamattina il servizio ispettivo procede ai primi interrogatori al personale medico e paramedico e a tutti coloro che hanno avuto un collegamento diretto o indiretto con la vicenda", ha detto Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1. Ha poi spiegato che gli ispettori dell'Asl, come quelli del ministero della Salute, avranno "pieno accesso ai turni di servizio e sentiranno tutti gli addetti sanitari presenti quella notte, verificando anche se c'erano i protocolli per il trasporto secondario verso altri ospedali. Si dovrà capire anche quanti sanitari erano in ferie e se i turni sono stati coperti adeguatamente". "Quando saranno accertate le responsabilità - ha concluso Forlenza - ci sarà il licenziamento, ma vogliamo anche una presa di posizione della magistratura perché è assurdo che in un ospedale si debba assistere a queste tragedie evitabili".