Muore donna ricoverata a Napoli per meningite

La 49enne di Bellizzi (Salerno) che martedì era stata ricoverata per meningite è morta all'ospedale Cotugno di Napoli. La donna era giunta al nosocomio partenopeo in gravi condizioni di salute, dopo un ricovero all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. I familiari della donna sono stati sottoposti alla terapia antibiotica per evitare eventuali altri casi di meningite.