Mozzarella contraffatta, 2 arresti

14:53 - Il Corpo Forestale dello Stato ha smantellato nel Casertano un'associazione per delinquere che commercializzava mozzarella DOP contraffatta. Arrestati Paolo e Pasquale Marrandino, fratelli titolari dell'omonima azienda di allevamenti bufalini e di produzione di mozzarella campana DOP e i veterinari Andrea e Carmine Russo. Sono accusati, tra l'altro, di commercio di sostanze pericolose per la salute pubblica e per l'alimentazione.