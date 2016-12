Moto contro auto, morto 38enne

Un uomo di 38 anni di Montefusco (Avellino) è morto in un incidente avvenuto al Passo di Mirabella, nell'Avellinese. L'uomo era alla guida di una moto Aprilia che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con una Fiat Marea. L'uomo è morto in ambulanza mentre veniva trasportato all'ospedale Rummo di Benevento.