Morto in ospedale a Napoli dopo ore di attesa, il padre: me l'hanno ammazzato

Il giovane era arrivato alla struttura di Loreto Mare a causa delle gravi ferite in un incidente stradale, avvenuto a Ercolano il 16 agosto. Il padre racconta: "Siamo arrivati al Loreto Mare attorno alle 21,30 e siamo stati subito assistiti. Poi mio figlio è stato posto su un lettino in attesa di effettuare l'esame utile a comprendere se vi fossero problemi ai vasi sanguigni".



"Su questo lettino è rimasto per ore, saranno state le 4 quando ho alzato la voce e solo allora medici e infermieri si sono messi d'accordo, dopo che li avevamo visti anche litigare. Intanto Antonio moriva".



Task force dal ministero - Dal ministero della Salute è in arrivo dunque una task force per far luce sull'episodio: a Loreto Mare arriveranno esperti dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i carabinieri del Nas e gli ispettori del ministero.