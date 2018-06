Morì dopo Tso nel Salernitano: avvisi di garanzia per 7 medici

Sette medici sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Lagonegro (Potenza) per la morte di Massimiliano Malzone, il 39enne di Eboli deceduto l'8 giugno 2015 per un arresto cardiocircolatorio mentre era ricoverato nel reparto del Servizio Psichiatrico dell'ospedale di Sant'Arsenio (Salerno) per un trattamento sanitario obbligatorio. Il fascicolo è per concorso e omissione in omicidio colposo occorso in ambito sanitario.