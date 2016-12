Minacciato sindaco nel Casertano

00:12 - L'auto della madre di Patrizia Vestini, sindaco di Recale (Caserta), è stata completamente distrutta da un incendio divampato per cause imprecisate. La vettura era parcheggiata nei pressi dell'abitazione di famiglia di Vestini. Nello stesso punto, lo scorso 3 ottobre era stata fatta scoppiare una bomba carta che aveva danneggiato l'auto di Patrizia Vestini, che era stata candidata (non eletta) dell'Udc nelle elezioni politiche 2013.