Migranti, il sindaco di Vitulano a Tgcom24: "Non siamo razzisti, ma la prefettura ha violato le regole"

"Abbiamo chiesto alla prefettura di Benevento di mandarci un numero congruo di migranti per il tipo di struttura che li avrebbe ospitati, anche ubicandoli sul territorio in maniera più razionale, nonostante avessimo già un centro Sprar, incombatibile con altre forme di accoglienza". Non ci sta a passare per razzista il sindaco di Vitulano (Benevento), Raffaele Scarinzi, che in diretta a Tgcom24 ha spiegato le ragioni della protesta che hanno portato al blocco stradale per non far arrivare a destinazione i nuovi rifugiati, che venivano trasferiti da Benevento.