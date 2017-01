Meningite, caso sospetto nel Napoletano: 18enne morto in ospedale

Sospetto caso di meningite nel Napoletano. La salma di un 18enne di Agerola deceduto mercoledì pomeriggio all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per cause sconosciute è in attesa di autopsia nella sala mortuaria del nosocomio. Al momento, proprio per un sospetto che possa trattarsi di un caso di meningite, l'obitorio è stato chiuso. Il ragazzo era giunto in stato di incoscienza al pronto soccorso del San Leonardo.