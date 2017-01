Meningite, 36enne muore all'ospedale Cardarelli di Napoli

Un 36enne è morto per meningite nella notte tra lunedì e martedì al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Il direttore generale dell'ospedale, Ciro Verdoliva, ha fatto sapere che l'uomo è arrivato al nosocomio "in stato di coma e in imminente pericolo di vita". Verdoliva ha spiegato che sono state attivate le profilassi necessarie e ha sottolineato che "non esiste al Cardarelli alcuna emergenza a seguito di questo caso".