09:55 - Gli uomini della guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato circa 740 mila articoli di produzione cinese, contraffatti e privi del marchio Ce, tra cui creme estetiche, potenzialmente pericolose per la salute umana. La merce, del valore di circa un milione di euro, era stipata in un capannone industriale utilizzato come deposito. Una persona è stata denunciata.