Matteo Salvini a Napoli, scontri tra manifestanti e polizia

Scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti poco distante dall'ingresso della sede del quotidiano Il Mattino, a Napoli, dove Matteo Salvini è ospite per un videoforum. Momenti di tensione anche tra le manifestanti e le forze dell'ordine, dall'altra parte della strada, in via Chiatamone. I manifestanti hanno provato a forzare il cordone di sicurezza degli agenti in tenuta antisommossa, ma sono stati fermati.