Massacro Napoli, morto ucraino

E' deceduto in ospedale l'ucraino di 44 anni che in mattinata ha ucciso la moglie 30enne e la figlia di 4 anni a colpi d'ascia in una casa a Licola, in provincia di Napoli e si era poi ferito alla gola con un coltello. Quando i carabinieri sono giunti in casa, l'uomo era ancora lucido. Poco prima al suo datore di lavoro aveva detto: "Ho fatto un guaio".