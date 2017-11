Marito e moglie trovati sgozzati nel Casertano: fermato il figlio

Marito e moglie trovati sgozzati in casa nel Casertano Ansa 1 di 20 Ansa 2 di 20 Ansa 3 di 20 Ansa 4 di 20 Ansa 5 di 20 Ansa 6 di 20 Ansa 7 di 20 Ansa 8 di 20 LaPresse 9 di 20 LaPresse 10 di 20 LaPresse 11 di 20 LaPresse 12 di 20 LaPresse 13 di 20 LaPresse 14 di 20 LaPresse 15 di 20 LaPresse 16 di 20 LaPresse 17 di 20 LaPresse 18 di 20 LaPresse 19 di 20 LaPresse 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

E' stata la nuora a trovare i corpi delle due vittime, sgozzate con una lama di 14-15 centimetri mentre dormivano. Durante le indagini è stato trovato abbandonato lungo una strada sterrata il coltello a lama liscia compatibile con quella dell'omicidio.



Il figlio della coppia soffrirebbe di problemi psichici. In passato avrebbe anche tentato il suicidio e sarebbe stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. I carabinieri ritengono che il delitto possa essere stato compiuto per un raptus di follia.



Il sindaco in lacrime: "Conoscevo le vittime" - "Li conoscevo personalmente. Parete è una piccola comunità e ci conosciamo tutti. Con loro spesso chiacchieravamo, erano brave persone, molto umili, che facevano gli agricoltori. Conosco anche il figlio, so che andava in campagna a lavorare". Lo ha detto il sindaco di Parete, Gino Pellegrino, in lacrime e con la voce rotta dall'emozione. "Ho saputo che in passato il figlio aveva subito un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio, ndr). In ogni caso non se l'era mai presa con i genitori che, ripeto, sono persone che non hanno mai creato tensione".