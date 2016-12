Marijuana tagliata col metadone, danni cerebrali per 3 giovani di Napoli

Marijuana di pessima qualità e per di più tagliata con metadone ha creato gravi problemi di salute a tre giovani di Napoli. La sostanza è chiamata "Amnèsia" ma oltre a causare, come si evince dal nome, una temporanea perdita di memoria, porta anche gravi danni cerebrali. A settimane dall'assunzione della droga, una ragazza di 16 anni non solo continua ad accusare disorientamento ma ha pure difficoltà a camminare.

La speranza è che il danno causato da quella che viene definita la "droga della camorra" non sia irreversibile.



Come riporta Il Mattino, i tre ragazzi coinvolti avrebbero fatto uso della medesima sostanza, acquistata nello stesso posto ma consumata in momenti diversi. Una droga potenzialmente devastante per la salute, come evidenziano i risultati delle analisi condotte dalla polizia Scientifica.