Maltempo Sud: auto bloccate nel Salernitano, nubifragio a Reggio Calabria

Nella notte black out a Napoli - Ci sono volute oltre 5 ore per ripristinare l'elettricità in un'ampia area di Napoli (il quartiere di Chiaia) colpita nella notte da un black out a causa del maltempo che ha colpito molti territori della Campania con forti temporali e, nell'entroterra, anche con colate di fango. L'abbondante caduta di pioggia ha creato problemi anche alla stazione della metropolitana di piazza Municipio per infiltrazioni di acqua.



Rallentamento circolazione ferroviaria in Campania - Traffico ferroviario rallentato in Campania, su alcune linee regionali. Il maltempo che sta interessando la regione ha infatti causato guasti ai sistemi di gestione della circolazione treni.



Nubifragio nel Beneventano, allagamenti e disagi - Centralini dei vigili del fuoco in tilt nel Beneventano nella notte per il violento nubifragio che si è abbattuto da domenica sera sul territorio della provincia e, in particolare, in Valle Telesina. Nella città di Telese Terme sono saltati i tombini che hanno causato l'allagamento di tutte le strade e di diversi scantinati.



Disagi alla circolazione stradale si sono registrati lungo la "Telesina" (nota come Benevento - Telese - Caianello) dove gli automobilisti sono stati costretti a viaggiare a passo d'uomo per la forte pioggia e per il manto stradale in cattive condizioni a causa delle numerose buche.