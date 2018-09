Maltempo, per il forte vento cade cartello su strada nel Napoletano

Tragedia sfiorata sull'asse di supporto Nola-Villa Literno , nel Napoletano. A causa del forte vento un cartello stradale è crollato, cadendo sulla carreggiata: nessuna automobile è stata colpita. Il crollo si è verificato all'altezza di Caivano (Napoli) in direzione Villa Literno. Tegole divelte, alberi pericolanti: sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, sempre per il forte vento, a Napoli e nel resto della regione.

La strada statale 7/bis "di Terra di Lavoro" è stata chiusa provvisoriamente. Il traffico in direzione di Nola, spiega l'Anas, è stato deviato lungo viabilità alternativa, mentre regolarmente transitabile è la statale in direzione di Villa Literno.



I vigili del fuoco non hanno registrato casi gravi ma innumerevoli segnalazioni. Gli interventi, soprattutto per la caduta di rami, si sono verificati in particolare nella zona collinare di Napoli e in provincia: tra i Comuni interessati soprattutto Frattamaggiore, Caivano, Afragola, Frattaminore. Forte vento e alberi pericolanti anche a Salerno.