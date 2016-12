Maltempo, disagi in tutta l'Italia

19:23 - Ancora gelo sull'Italia con disagi un po' in tutta la penisola. A causa della neve, niente partenze e arrivi da e per l'aeroporto Capodichino di Napoli per quasi un'ora. In Sicilia isolate le Eolie. Il Molise è paralizzato dalla neve. Su tutta la regione sono in corso nevicate consistenti, dalla montagna al mare, e molte strade non sono percorribili. Nelle Marche mare forza 8: navi bloccate ad Ancona.

Neve e ghiaccio in Ciociaria - Continua a nevicare in diverse zone della Ciociaria dove si segnalano disagi e problemi sulle strade. Mezzi spargisale e spazzaneve impegnati.



Campobasso, molti negozi chiusi per neve - Precipitazioni sempre più abbondanti a Campobasso dove la situazione continua a peggiorare. La neve ha superato i 60 centimetri e sono tantissimi i cittadini che hanno dovuto annullare le partenze programmate per i festeggiamenti di fine anno. Molti negozi sono rimasti "chiusi per neve" mentre i mezzi spartineve sono al lavoro senza sosta. Bloccati molti collegamenti pubblici in autobus tra i paesi e il capoluogo, tanti i pendolari che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro.



Nave da crociera dirottata a Cagliari - E' approdata nel porto di Cagliari la Msc Splendida con circa 4.100 crocieristi a bordo. La nave, infatti, diretta verso il Nord Africa, è stata dirottata nel sud della Sardegna a causa del maltempo.



Centrosud, neve su 700 km d'autostrada - Nevica su circa 700 chilometri di autostrade gestite da Autostrade per l'Italia nel centrosud, ma non c'è stata una situazione di traffico intenso. Molta neve sulla A 14 tra Poggio Imperiale e Taranto, precipitazioni in attenuazione tra Pescara e Poggio Imperiale. Neve in attenuazione anche sulla A16 e sulla A1 tra Frosinone e Napoli. Nevischio sulla A1 tra Firenze e Bologna e tra Fabro e Chiusi. Nevischio anche sulla A 23 tra Udine e Tarvisio.



Pista innevata, aeroporto Napoli chiuso per un'ora - A causa della neve, che ha imbiancato le piste, niente partenze e arrivi da e per l'aeroporto Capodichino di Napoli per quasi un'ora. Lo stop è iniziato alle 7,50 e si è concluso alle 9.



Neve e vento gelido in Sicilia, Eolie isolate - Come annunciavano le previsioni, diverse zone della Sicilia si sono svegliate sotto una coltre di neve. Fiocchi anche sulle spiagge delle Eolie. A Marina Lunga il litorale è imbiancato come le cime dello Stromboli e di Vulcano. I collegamenti con le isole sono interrotti per il vento che soffia da nord-nord-est. Aliscafi e traghetti bloccati nei porti. Panarea è isolata da tre giorni e l'unico mezzo che ha garantito qualche corsa tra le isole e Milazzo è stato l'elicottero dell'Air Panarea. Le criticità più diffuse, oltre che nelle zone collinari e montane.

Molise paralizzato - Il Molise è paralizzato dalla neve e dal gelo. Su tutta la regione sono in corso nevicate consistenti, dalla montagna al mare. Molte strade non sono percorribili ed e' molto difficoltoso spostarsi anche tra i centri principali. A Campobasso nevica ininterrottamente da quaranta ore e il manto, complice anche la bufera, in alcuni punti ha raggiunto il mezzo metro di altezza. La temperatura nella notte è scesa fino a sette gradi sotto zero e i mezzi spartineve e spargisale sono in azione senza sosta ormai da due giorni.