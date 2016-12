Maltempo, black out a Benevento

E' sempre più drammatica la situazione a Benevento dove i livelli del fiume Calore sono tornati a salire provocando allagamenti e black out in una contrada della città campana. A causa del nubifragio anche i corsi d'acqua Tammaro e Fortore sono esondati. L'allerta rimane alta in tutta la provincia. Intanto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio ha dichiarato che martedì "100 uomini saranno disposti sul territorio per affrontare l'emergenza".