Maltempo, Benevento riaprono scuole

Quasi tutte le scuole di Benevento riapriranno venerdì, dopo essere rimaste chiuse per alcuni giorni a causa del maltempo. Lo ha reso noto il sindaco Fausto Pepe. Resteranno ancora chiusi gli istituti "Moscati" e "Rampone". Per limitare i disagi alle famiglie degli alunni del "Moscati", da lunedì 26 ottobre, sarà attivo un servizio di accoglienza in una parte della struttura, non danneggiata, in attesa della ripresa delle normali attività didattiche.