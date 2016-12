Maltempo Benevento, allerta meteo arancione: la gente dorme in strada

Il post alluvione nella città di Benevento è traumatico. Dopo il bollettino meteo "arancione" diramato dalla Protezione civile, centinaia di cittadini, in particolare quelli residenti nella zona Pantano, una delle aree più disastrate dall'alluvione, hanno dormito in auto per non abbandonare le loro abitazioni.Il comune ha allestito delle strutture di emergenza, la Caritas ha distribuito circa tremila pasti, tra pranzo e cena, agli sfollati. E intanto nelle strade i volontari continuano a spalare fango.