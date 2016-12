Maltempo, atterraggio d'emergenza per un volo Roma-Milano

Attimi di paura per 111 passeggeri di un volo Roma-Milano. A causa del maltempo che si è abbattuto sulla Capitale, l'aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Napoli. Alcuni passeggeri rientreranno a Roma in autobus, altri proseguiranno per Milanoe. L'atterraggio a causa di una grandinata forte in decollo. Il velivolo, durante il temporale, è stato colpito anche da un fulmine che lo ha centrato nella parte anteriore.