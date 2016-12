Maltempo, allagamenti e disagi a Castellammare di Stabia e a Pompei

22:14 - Strade invase dall'acqua e negozi con alberi abbattuti e smottamenti: è questo il bilancio del nubifragio che si è abbattuto su Castellammare di Stabia e Pompei, a sud di Napoli, dove per un'ora intera un temporale ha mandato in tilt l'intera rete stradale. Allerta per l'onda di piena che rischia di far esondare il fiume Sarno ai confini tra Castellammare-Pompei e Torre Annunziata, dove gli abitanti corrono il pericolo di restare isolati.

Critica viene definita la situazione dai Vigili urbani di Castellammare di Stabia soprattutto nelle zone alte di Salita Quisisana per i numerosi smottamenti. Anche Pompei ha vissuto momenti di grande paura per un albero di pino che si èabbattuto su un'auto in sosta, schiacciando il tettuccio. Per fortuna nel veicolo, che si trovava parcheggiato in via Scacciapensieri, in quel momento non c'era nessuno. Problemi, ma di minore entità si sono registrati anche in alcuni quartiere periferici del capoluogo campano con strade e terreni allagati.