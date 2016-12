Maltempo al sud, violenti nubifragi Campania, Calabria e Sicilia

Violento nubifragio nel Napoletano 1 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano 2 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano 3 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano 4 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano 5 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano 6 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano 7 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano 8 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano 9 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano 10 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano 11 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano 12 di 12 Violento nubifragio nel Napoletano leggi dopo slideshow ingrandisci

A Frattaminore il vento ha letteralmente spazzato via pezzi di tetto e pali della luce, colpendo auto in sosta. Secondo quanto confermano dal Comune, fortunatamente non risulterebbero persone ferite. Nel Lametino divelta anche una struttura all'interno di una scuola, vuota per uno sciopero degli studenti. A Palermo il maltempo ha fatto impazzire il traffico, già paralizzato per lavori e manifestazioni.



Tromba d'aria a Lecce - Tre donne sono rimaste contuse a causa del cedimento parziale della controsoffitto del polo oncologico dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La struttura sanitaria è stata investita da una tromba d'aria abbattutasi sulla città. Danni si sono verificati anche nell'ospedale di San Cesario, dove il controsoffitto della palestra di riabilitazione cardiologica ha ceduto senza provocare feriti.