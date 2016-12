Maltempo al Sud, danni e disagi A Taranto evacuati reparti dell'Ilva

Tatavitto era al lavoro su un traliccio elettrico in località Ponte Valentino. E' rimasto folgorato.



Benevento, il sindaco: "Renzi intervenga subito" - "L'area industriale di Benevento, su cui insistono aziende di spessore nazionale e internazionale e ad alta innovazione tecnologica, non possono attendere. C'è la necessità che il governo intervenga ad horas per non far scomparire il nostro settore industriale, completamente messo in ginocchio dall'alluvione. Per questo chiedo un interessamento urgente al premier Renzi e al nostro governatore della Campania, De Luca". Lo ha detto il sindaco di Benevento, Fausto Pepe, a margine dell'ennesimo sopralluogo che ha effettuato all'area industriale di Ponte Valentino, proprio dove è deceduto l'operaio. "I nostri governanti possono venire anche di persona a rendersi conto del disastro che abbiamo subito", ha concluso Perifano.



Disagi nel Casertano - L'esondazione in più punti del Volturno ha costretto alcune famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni. Nella città di Capua l'onda di piena è stata attesa e seguita con paura da circa duecento persone che risiedono a pochi passi dai ponti sul fiume.



Al di sotto, le acque hanno portato detriti inondando via Porta Fluviale e altre strade limitrofe mentre le fogne sono saltate in alcune arterie del vicino centro storico. Il sindaco di Capua, Carmine Antropoli, ha emesso un'ordinanza disponendo la chiusura di tutte le scuole della città per la giornata di venerdì.



Palermo-Agrigento chiusa per oltre 12 ore - E' stata riaperta solo in tarda mattinata la statale Palermo-Agrigento, una delle principali arterie di collegamento della Sicilia occidentale. La strada era stata chiusa giovedì sera nel tratto tra Lercara Friddi e il bivio Tumarrano dopo una frana che ha bloccato per diverse ore alcune auto e un pullman.



Bomba d'acqua nel Tarantino - Una bomba d'acqua si è abbattuta su Taranto causando allagamenti in tutti i quartieri, tanto che si è reso necessario l'utilizzo di barche e gommoni per portare soccorso ai cittadini rimasti intrappolati in uffici e in abitazioni al piano terra o negli scantinati. Una ventina di dipendenti dell'Amiu è rimasta bloccata per ore nell'edificio della zona Croce. Allagati e chiusi tre sottopassi, chiese (in particolare la Madonna delle Grazie), scuole e strutture sportive come il PalaMazzola. Diversi reparti dell'Ilva sono stati evacuati: rimasto in servizio solo il personale di comandata.